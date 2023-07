Tchad : une nécessaire réforme dans les avancements de grade des généraux

Le Tchad est l'un des premiers pays à battre le record mondial, en termes d'officiers généraux. Ce pays, surnommé Toumaï, compte un nombre considérable de généraux qui échappe aux statisticiens.



Parmi ces nombreux généraux, il est rare de trouver ceux qui ont respecté scrupuleusement les étapes militaires, allant du rang de soldat avec douze boutons jusqu'au grade de général.



La quasi-totalité de ces officiers supérieurs ont évité certaines étapes pour parvenir aux grades qu'ils occupent actuellement. Seuls quelques-uns sont passés par le Groupement Militaire Inter-Armées (GMIA) de N'Djamena, ou par d'autres structures étrangères de formation militaire.



Cela fait du Tchad, un pays qui compte un nombre important de généraux moins instruits et moins professionnels. En principe, ce pays devrait connaître une véritable renaissance dans tous les domaines, y compris celui des forces de défense et de sécurité.



Cependant, il semble que cette question ne préoccupe pas les plus hautes autorités du pays. À cela s'ajoutent aujourd'hui les critères d'entrée au GMIA. Les critères d'admission dans cette école de formation militaire appelée Groupement Militaire Inter-Armées (GMIA) sont-ils sérieusement respectés ?



C'est une question qui suscite de nombreuses autres interrogations. Si c'est le cas, les candidats admis au concours du GMIA ont-ils réellement mérité leur admission, sans avoir bénéficié d'une quelconque influence, et ont-ils suivi une formation adéquate ?



Dans tous les cas, le Tchad doit corriger les erreurs du passé en mettant en place un système d'organisation efficace au sein de ses forces de défense, afin de mieux former les militaires, et de favoriser leur avancement en grade.