Tchad : une nette amélioration de la sécurité à l'Est (ministre Sécurité)

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, Mahamat Abali Salah et le ministre de l’Administration du territoire et de la Gouvernance locale, Mahamat Ismaël Chaibo sont arrivés jeudi à Abéché, dans la province du Ouaddaï.



Dans le cadre du suivi de l'application de l'état d'urgence dans la province du Ouaddaï, ils ont tenu une rencontre avec des responsables administratifs, civils, politiques, sécuritaires, ainsi que des leaders traditionnels et religieux.



Le ministre Mahamat Abali Salah s'est félicité du travail abattu par les responsables administratifs et sécuritaires. Il a évoqué une nette amélioration de la sécurité dans la province. Toutefois, il a exhorté les différents responsables à plus d'implication pour le succès de la mission.



S'agissant de la commission de désarmement, celle-ci doit redoubler d'efforts pour récupérer l'ensemble des armes qui sont détenues illégalement par des civils.



"Le Ouaddaï est un Etat avant la colonisation. La population doit pérenniser cet acquis pour les générations futures", a indiqué le ministre.



Le ministre Mahamat Ismaël Chaibo a appelé au respect strict de l'ensemble des mesures énumérées dans le décret instaurant l'état d'urgence. Il a appelé les leaders traditionnels à intensifier la campagne de sensibilisation sur la cohabitation pacifique afin de permettre aux communautés de vivre dans la quiétude et la sérénité.