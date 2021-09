Tchad : une nouvelle aide budgétaire de la France de 10 milliards de FCFA

Le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Philippe Chedanne, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et le Premier conseiller de l’ambassade de France au Tchad, Gilles Roussey, ont procédé ce 29 septembre 2021, à la signature de la convention d’une nouvelle subvention d’aide budgétaire d’un montant de 15 millions d’euros, soit près de 10 milliards de FCFA.



Cette aide qui vient en appui au budget du Tchad, apporte une réponse au besoin de financement de l’État. Elle vise plus généralement à soutenir les efforts des pouvoirs publics, dans le cadre du programme en discussion avec le Fonds monétaire international (FMI). Cette subvention d’aide budgétaire qui permettra de soutenir le secteur de la santé, l’amélioration de la gouvernance financière et de la gestion des finances publiques, ainsi que le Comité National de Coordination du G5 Sahel, sera affectée selon une déclinaison proposée par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et le ministère des Finances et du Budget.



Il s’agit de : 1,594 milliards de FCFA au profit de trois hôpitaux nationaux et du Centre National de Transfusion Sanguine ; 1,261 milliards de FCFA au profit des vingt-trois hôpitaux provinciaux ; 0,430 milliards de FCFA au profit de programmes nationaux ; 5,437 milliards de FCFA au profit de l’informatisation et de l’interconnexion des services économiques et financiers du Tchad ; 0,612 milliards de FCFA destiné au renforcement des fonctions de contrôle de la Chambre des Comptes et de l’Inspection Générale des Finances ; 0,455 milliards de FCFA en soutien aux administrations déconcentrées du ministère des finances ; 0,050 milliards de FCFA au profit du Comité National de Coordination du G5 Sahel.



Avec cette nouvelle aide budgétaire, le montant total des appuis du Trésor français versés au Tchad depuis 2016 atteint 170 millions d’euros, soit plus de 110 milliards de FCFA sur une période de six ans. En 2022, un audit sera réalisé afin d’évaluer l’efficience de l’emploi de ces soutiens.