Tchad : une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée à Kelo

La deuxième campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 13 décembre 2022 au district sanitaire de Kelo. C'est le préfet Doud Souleymane Ousmane qui a donné le coup d'envoi.



La cérémonie y relative a eu lieu à l'hôpital dudit district en présence des chefs des services civils et militaires, ainsi que le personnel de la santé.



La campagne a lieu du 13 au 22 décembre de ce mois. Au total, le district sanitaire de Kelo a reçu 58.850 doses, en plus d’un stock restant de 8925 doses, ce qui fait au total 67.775 doses de vaccin réparties dans les 20 centres de santé que compte le district de Kelo.



Le système de vaccination change cette fois ci. Plusieurs sites seront implantés et des équipes seront déployées pour faire le travail, précise le médecin-chef de district, Djato Sébastien.



Contrairement à la première campagne, les personnes ayant des maladies chroniques ou souffrant d’obésité peuvent se faire vacciner jusqu'à quatre doses. Exceptées les personnes qui présentent des signes de fièvre.



Avant de lancer la campagne, le préfet Doud Souleymane Ousmane a appelé la population à se mobiliser pour se faire vacciner.



La campagne est lancée avec le type de vaccin JOHNSON & JOHNSON.