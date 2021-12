Tchad : une nouvelle déléguée provinciale de l’éducation au Guera

Le gouverneur du Guera, Sougour Mahamat Galma, a installé le 22 décembre 2021, la nouvelle déléguée provinciale de l’Education nationale et de la Promotion civique du Guera. Pour le délégué sortant, Mahamat Ibet Becla, la délégation provinciale de l'Education nationale dont les reines lui ont été confiées par décret n°262 du 07 mars 2016, s’est renforcée.



Elle englobe plus de 90 centres préscolaires, 538 écoles, 55 CEG et 23 lycées, dont deux érigés l'année dernière (ceux de Chingui et Gogmi). « Ma mission s'est réalisée grâce à l'appui d'un personnel dynamique et aux sacrifices des hommes et femmes consciencieux, aux fins de mieux concrétiser les actions gouvernementales dans notre province, surtout en œuvrant avec courage, et loyauté dans le respect strict des textes qui régissent notre ministère », a déclaré Mahamat Iberi Becla qui a passé 6 ans à la tête de la délégation.



Par arrêté ministériel n° 918 du 3 décembre 2021, Halime Djadi a été nommée déléguée provinciale de l'Education nationale et de la Promotion civique du Guera. Née vers 1976 à Mongo, Mme Halime Djadi a fait ses études primaires à l'Ecole Pilote de Mongo, puis secondaires au Lycée de Mongo d'où elle est sortie, nantie du baccalauréat, série A4 (1998). Entrée à l'Ecole normale d'instituteurs bilingues de Mongo, elle obtint le Certificat de Fin d'Etudes Normales (CEFEN) en 2001.



Poursuivant ses études supérieures à l'Université de N'Djamena, puis à l'Université de Maroua (République du Cameroun), Halime Djadi décrocha la licence en histoire (2004) et le Diplôme Professionnel de l'Enseignement Secondaire (DIPES II) en histoire économique et sociale en 2017. Depuis la création de la délégation de l'Education nationale du Guera en 1991, c’est pour la première fois qu'une femme occupe ce poste, et « c'est un honneur et une fierté pour elle, dit Mme Halimé Djadi,