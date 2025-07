Tchad : une nouvelle ère administrative s’ouvre au Lac Iro avec Mahamat Waziri comme préfet

Le département du Lac Iro connaît depuis peu un changement à la tête de son administration. Mahamat Waziri a été officiellement installé comme nouveau préfet, succédant à Bakhit Brahim Haggar.



La cérémonie de passation de service s’est déroulée le 21 juillet 2025 à la place de l’indépendance de Kyabe, devant une foule nombreuse. Plusieurs personnalités étaient présentes : des élus locaux, des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des chefs traditionnels et religieux, venus témoigner de cet événement marquant pour la vie du département.



Le préfet sortant, Bakhit Brahim Haggar, était absent. Il a été représenté par le secrétaire général du département, Mahadi Nayalta. Dans son mot de circonstance, ce dernier a dressé un bref portrait géographique du Lac Iro, et a rappelé que le département vit depuis quelque temps dans une relative tranquillité, malgré quelques actes isolés de banditisme rapidement maîtrisés par les forces de défense et de sécurité.



Mahadi Nayalta a également évoqué plusieurs difficultés qui freinent le développement local. Parmi elles : un faible taux de réussite au baccalauréat cette année, le manque criard d’infrastructures sanitaires, le manque de projets, et la nécessité d’unir les efforts pour faire progresser le département. Il a appelé toutes les autorités, civiles comme militaires, sans oublier les chefs coutumiers et religieux, à collaborer sincèrement avec le nouveau préfet pour l’aider dans sa mission.



Prenant la parole, le secrétaire général de la province du Moyen Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a procédé à l’installation officielle de Mahamat Waziri. Il a expliqué que cette nomination s’inscrit dans la dynamique actuelle de renouvellement des responsables administratifs dans tout le pays.



Il a exhorté le nouveau préfet à être un véritable artisan de paix, à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, et à travailler main dans la main avec les forces de défense pour prévenir les conflits, notamment entre agriculteurs et éleveurs.



Dans son premier discours, Mahamat Waziri a promis d’être un préfet proche de la population, de faire respecter les lois de la République et de lutter sans relâche contre les bandits qui troublent la quiétude du département. Avec cette installation, le Lac Iro tourne une nouvelle page de son histoire administrative, et nourrit l’espoir d’un avenir plus sûr et plus prometteur.