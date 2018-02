Tchad : "une nouvelle ère" dans la sécurisation des recettes de l'État

Elle intègre dans le circuit la création des postes de receveurs des administrations financières (RAF) des douanes, des impôts, des domaines et du trésor qui sont chargés en particulier du recouvrement des impôts, des droits de taxe, des redevances et des recettes diverses. Ils seront également chargés des pénalités fiscales et des frais de poursuite dans les conditions fixées par les différents codes, les lois et règlements.



Les receveurs des administrations financières (RAF) pourront s'organiser en réseau et se tiendront d'assurer une comptabilité pour bien retracer les opérations en écriture et collecter les pièces justificatives.



Le directeur des Finances et du Budget, Abdoulaye Bahr Bachar estime que la signature de ces conventions entre son département ministériel et les banques ouvrent une nouvelle ère dans la sécurisation des recettes de l'État afin d'éviter des surprises désagréables qui peuvent être causées par des personnes indélicates.