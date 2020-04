Tchad : une nouvelle étude sur Boko Haram

Dans le cadre de ses activités d’études et de recherche relatives à la prévention de l’extrémisme violent, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a annoncé qu'il dévoilera mardi une nouvelle étude sur Boko Haram.



Le CEDPE explique que selon une analyse et un jugement conjecturel sur ce qui peut arriver à Boko Haram, le groupe terroriste n’aura plus d’existence en 2022 si les pays membres du Bassin du Lac Tchad - appuyés sérieusement par la communauté internationale notamment les forces de Barkhane - engagent de concert une action militaire avant la fin de 2020.



Détails sur la conférence de presse :

Locaux du CEDPE

Quartier N'Djari

Mardi 21 avril 2020 de 9h à 10h.

Conférence de presse animée par :

Dr. Ahmat Yacoub, Président du CEDPE

Le Professeur Ibrahim Moussa, Conseiller du CEDPE

M. Kabir Mahamat Abdoulaye, Conseiller du CEDPE



Prenant en compte les mesures de prévention contre Coronavirus, la présence des organes de presse est limitée à cinq et la distanciation doit être respectée. Le CEDPE s’engage à mettre à la disposition de la presse et des institutions actives dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme et la prévention un résumé de sa présentation sur son site www.centrerecherche.com.