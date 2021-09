Tchad : une nouvelle structure de prix de vente des produits pétroliers pour les marketeurs

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Oumar Torbo Djarma, a convoqué ce 7 septembre une rencontre avec les marketeurs, représentants des différentes corporations des professionnels du secteur pétrolier, la CCIAMA, le patronat et l'ARSAT. Il a fait une déclaration relative à la nouvelle structure de prix de vente des produits pétroliers, informe le département ministériel.



"Les marges et les charges des marketeurs, transporteurs et distributeurs passent de 35 Francs par litre d'Essence à 50 Francs. Pour le gasoil, les marges et les charges passent de 30 Francs par litre à 52 Francs par litre", a informé le ministre du Pétrole et de l'Énergie.



Le ministre a rappelé que les prix des carburants à la pompe restent inchangés sur toute l'étendue du territoire.



Les participants ont adressé leurs remerciements aux membres du Gouvernement et leur entière satisfaction vis-à-vis de la nouvelle structure de prix de vente des produits pétroliers.