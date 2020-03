Tchad : une opération citoyenne pour sauver la maison de la culture de Pala

Depuis le 1er mars dernier, les jeunes ont lancé une opération de collecte de livres et autres biens matériels pour la maison de la culture de Pala. Ces documents sollicités doivent permettre de renflouer les rayons de la bibliothèque logée dans l'enceinte de cette structure culturelle.



Ce lundi après midi, une élite de la province du Mayo Kebbi Ouest, le nommé Jérôme Vaidjoua, a apporté sa modeste contribution. Son offre se compose d'un projecteur de marque Sony, d'une imprimante Canon et de plusieurs revues "Tchad et Culture".