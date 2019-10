Tchad : une opération d’humanité et de salubrité à l’hôpital de Goz Beida

L’association pour le développement de l’agriculture et de l'élevage du Sila (ADAES) a fait ce samedi matin une vaste opération de salubrité à l'hôpital provinciale de Goz Beida.



Les membres de l’association ont également distribué plusieurs boules de savon aux malades.



Cette opération a réuni plusieurs membres de l’association et des jeunes volontaires, afin de répondre aux besoins d'hygiène et d’assainissement de l'hôpital de Goz Beida.



Le président de l’association a remercié les participants à l’opération pour leur sacrifice.