Tchad : une opération de démoustication annoncée à N'Djamena (mairie)

L'opération consiste à éliminer par fumigation, les moustiques et insectes volants, et ce, de 18h à 22h.



La mairie invite les détenteurs de gargote, restaurant, grillade et autres, se trouvant aux abords des rues, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les nourritures. Ceci est aussi valable pour les ménages qui sont invités à couvrir les jarres et aliments.