Tchad : une opération de désinfection des marchés de N'Djamena

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a lancé samedi une opération de désinfection au grand marché de la capitale, afin de faire face à une éventuelle propagation de la pandémie du coronavirus au Tchad.



Les agents d'assainissement et les sapeurs pompiers se sont épaulés et ont pulvérisé, nettoyé et désinfecté l'ensemble du grand marché.



Le marché central sera désinfecté chaque trois jours tandis qu'au moins un marché de la capitale sera désinfecté chaque jour, a précisé le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane.



Le marché Al Hafia, le marché à Mil, le marché central et le marché de Démbé sont concernés par cette opération. "On les traitera comme il le faut", a précisé le maire.



Mise en garde contre la hausse des prix



"Les frontières ne sont pas fermées pour les marchandises. J'attire l'attention de tous les commerçants de ne pas faire flamber les prix", a mis en garde le maire.