Tchad : une opération de salubrité à l'hôpital de la liberté

La coordination nationale pour la paix et le développement du Tchad (CONJEPT) a organisé samedi une journée de salubrité et d'hygiène à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine à N'Djamena. Les membres de l'association ont lavé le sol, nettoyé les plafonds, déblayé la cour et planté des arbres.



Ils se sont munis de tuyaux, masques, balais et raclettes pour réaliser leur opération, sous les yeux émerveillés des patients et des visiteurs, avec le soutien de membres du personnel.



"Notre association veut voir l'hôpital Tchad-Chine propre. C'est dans ce sens que nous avons décidé de faire de la salubrité", a indiqué le coordinateur de la CONJEPT qui espère que cette initiative poussera d'autres associations à emboiter le pas.



"Ces plantes donnerons de l'ombre et des fruits aux patients et au personnel de l'hôpital. Planter un arbre c'est facile mais l'entretien n'est pas une chose facile. Je demande le meilleur entretien afin qu'il puissent donner ces deux résultats", a ajouté le représentant de la CONJEPT.



A travers cette action, l'association entend contribuer à bâtir une nation forte et dynamique. Pour atteindre cet objectif, "il faut nécessairement une organisation qui pense de façon positive et qui initie de telles activités", reconnait la CONJEPT.