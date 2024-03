Tchad : une panne de batterie immobilise un avion d’Egypt Air

Une équipe de l'Autorité de l'Aviation Civile, dirigée par le Directeur Général Adjoint de l'ADAC, Adam Mamadou Djibert, accompagné de techniciens et du Directeur de la Sûreté et de la Facilitation, Dr Mahamat Zene Worimi, s'est rendue ce vendredi 22 Mars à l'aéroport international Hassan Djamous de Ndjamena pour évaluer les travaux de dépannage de l'avion d'Air Égypte qui n'a pas pu décoller en raison d'une panne de batterie.



Selon Dr Mahamat Zene Worimi, Directeur de la Sûreté et de la Facilitation, cette panne technique est courante et peut arriver dans toutes les compagnies aériennes. Il a confirmé que la compagnie a fait venir une nouvelle batterie et que l'avion devrait pouvoir décoller. Il a également souligné que toutes les compagnies desservant le Tchad respectent les normes internationales.



En ce qui concerne les normes de sécurité, Dr Mahamat Zene Worimi a assuré que le Tchad dispose des moyens techniques nécessaires pour inspecter tous les avions atterrissant sur son sol. Il a également informé que les passagers bloqués en raison de cette panne d'Air Égypte ont été pris en charge par la compagnie et ont été embarqués à bord d'autres avions qui ont été affrétés après cet incident.