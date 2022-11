Tchad : une partie de la gare routière de Biltine ravagée à Abéché

"Cet incendie a fait d'énormes dégâts matériels. Plusieurs boutiques sont parties en fumée et une vingtaine de futs d'essences et de gasoil ont explosé", informe la commune d'Abéché.



Les sapeurs-pompiers de la commune d'Abéché, appuyés des forces françaises basées à Abéché, sont intervenus pour maîtriser l'incendie.



Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a remercié les éléments de la force Barkhane pour leur prompt intervention, avant de demander aux vendeurs de carburant de ne plus vendre de l'essence à l'intérieur du marché.