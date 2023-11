Tchad : une partie du marché libyen de Mao ravagée par les flammes

Un incendie a dévasté une partie du marché de Mao, en Libye, le mercredi 1er novembre 2023. Selon les témoignages sur place, les marchandises détruites représentent une perte considérable, estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'incendie a touché quatre boutiques et des restaurants, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi la population.



Informé de la situation, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts causés par le sinistre. Il a exprimé sa préoccupation quant à la répétition de ce genre d'incidents au marché de Mao.



Le gouverneur a souligné les pertes significatives subies par les commerçants et a appelé les autorités locales à assumer leur responsabilité. Il a également lancé un appel au gouvernement et à toute personne de bonne volonté pour venir en aide aux victimes de l'incendie.