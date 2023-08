Tchad : une plateforme de soutien au processus de transition lance ses activités

D'après le coordonnateur de ladite plateforme Dr André Bondo Kaïkoula leur lutte vise à consolider la paix contribuant à la démocratie, la liberté, la dignité, l'honneur et le respect de l'autre. Pour lui le gouvernement de transition a réalisé plus de 60% de son cahier de charge incluant notamment les efforts sur la conquête de la justice, de l'égalité, de la sécurité, de la quiétude et du développement.



Pour sa mise place et le la lancement de ses activités, ladite plateforme bénéficie de l'adhésion des associations des opérateurs économiques, des organisations des femmes, des organisations des jeunes au processus de transition.



Le coordonnateur Dr André Bondo Kaïkoula instruit les partis politiques membres de ladite plateforme d'appuyer et de soutenir les efforts du gouvernement de transition afin de consolider la paix, la quiétude, la démocratie, le développement harmonieux et durable.



Selon lui, les membres de cette organisation doivent vulgariser et faire animer tous les citoyens de l'esprit de paix sur l'ensemble du territoire national mais également les représentations à l'extérieur de la paix.