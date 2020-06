Tchad : une pluie fait 3 morts, 22 blessés et d'énormes dégâts matériels à Massakory

A la pédiatrie, les enfants malades et leurs parents sont sous les arbres et les vérandas. Le gouverneur a fait une pause, demandant aux malades de beaucoup prier Dieu cette année. Elle a exhorté le délégué sanitaire à mettre à la disposition des malades de toute urgence des moustiquaires et les produits nécessaires pour éviter qu'ils soient exposés au paludisme.



De la pédiatrie, direction la chirurgie où l'on enregistre plus de deux cas de fractures et quelques cas qui ont subi une chirurgie médicale.



Interrogés, le médecin chirurgien Dr. Wikadi Jacob et le médecin traitant Dr. Dillah Manassé ont fait savoir que 22 blessés ont été enregistrés suite à la pluie, dont 10 libérés et 12 autres graves sous traitement.



Le gouverneur a donné des instructions pour évacuer d'urgence vers N'Djamena les cas graves ainsi que deux personnes qui souffrent de fractures sérieuses.