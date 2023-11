Tchad : une pluie inattendue à Bébédjia perturbe la récolte

Le 13 novembre 2023, une pluie torrentielle a pris par surprise les habitants de Bébédjia, survenant à une période inhabituelle pour la région.



Cette anomalie météorologique soulève des questions parmi la population concernant le changement climatique et ses effets dévastateurs.



La pluie, survenant pendant la saison de la récolte, a endommagé des cultures cruciales telles que le sésame, le sorgho, le peneciliaire et le coton. Bien que les inondations n'aient causé aucun dommage matériel ou humain, elles ont rempli les caniveaux et envahi des cours.



Face à ces défis, les résidents demandent au gouvernement un soutien en matériels agricoles pour le maraîchage.