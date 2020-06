Tchad : une plus grande utilisation du digital préconisée pour l'après Covid-19

L'Association Femme Aussi (AFEMA) milite pour la conception de site web à moindre coût en partenariat avec Watch Africa Development. Selon elle, la crise sanitaire que traverse le monde et les mesures mises en place par les gouvernements ont eu un impact significatif sur le bon fonctionnement des entreprises, notamment la baisse sévère de leur chiffre d'affaire.



Afin de permettre aux entreprises durement touchées par la crise sanitaire de reprendre sur des nouvelles bases axées sur le digital, l'AFEMA estime que chaque entreprise ou entité professionnelle doit pouvoir adhérer à la vision digitale qui consiste à créer un site web.



L'objectif est de promouvoir I'Afrique et le Tchad via internet. "Mettre en avant et faire connaitre les différents secteurs de la vie du continent et les acteurs ; créer un réseau d'information qui facilitera l'accès, la mise en relation, des partenariats entre les acteurs économiques, sociaux, culturels ; diffuser les opportunités afin de connecter l'offre et la demande (emploi, services, produits divers)", énumère l'AFEMA.



Le continent africain connaît le plus fort taux de croissance d'internet au monde avec une progression annuelle de 20%, soit 73 millions de nouveaux abonnés. Pourtant, l'impact économique peine à se ressentir sur le chiffre d'affaire des entreprises du continent.