Tchad : une première, un album réalisé à 100% avec l'intelligence artificielle

Toujours adepte du digital et des nouvelles technologies, le producteur Kandenoji Njetein vient de dévoiler l'album « Futur », réalisé entièrement avec l'intelligence artificielle.



Cet album est produit par le label Homeland Empire. Après les albums « Picasso » d'Obie G et « Made In Africa » de Ghis B, le 3ème album de ce label produit avec l'IA représente une véritable innovation au Tchad et en Afrique.



Les titres phares de l'album sont « N'Djamena By Night », « Femme Tchadienne » et « Les Rues de Chagoua et Abena ».



Dès lors, une question se pose : l'IA remplacera-t-elle nos chanteurs ? Bonne écoute :https://youtube.com/playlist?list=PLk3Y7uaFQ9cDMECun2MUJXWrDe8J84ARo&si=B6XZU5kT2lQ_5PTq