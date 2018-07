Tchad : une protection des enfants de 3 à 59 mois pour lutter contre le paludisme

Une des activités phares du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) est la chimioprophylaxie du paludisme Saisonnier (CPS). Cette activité est largement financée par le Fonds Mondial et par Malaria-Consortium. Malaria Consortium se propose de protéger plus de 740.000 enfants de 3 à 59 mois dans 16 districts sanitaires du Tchad.



La CPS consiste à donner à cette tranche d’âge la sulfadoxine-pyrimethamine et amodiaquine (SP-AQ), une combinaison thérapeutique efficace et préventive pour protéger cette couche très vulnérable durant les 4 mois de forte transmission de paludisme au cours de la saison pluvieuse.



Le lancement de l’appui de Malaria-Consortium a eu lieu ce matin, mardi 24 juillet dans le sixième arrondissement de N'Djamena en présence de la Maire, du conseiller du gouverneur de la ville de N'Djamena, des conseillers municipaux, du directeur-pays de Malaria-Consortium et de son staff, du chef d’arrondissement, du coordonnateur du PNLP, ainsi que d’autres autorités. La population était également présente massivement.



Le coordonnateur du PNLP, prenant la parole au nom ministère de la Santé publique, a salué l’initiative promue par Malaria-Consortium et mise en échelle son programme. Il a invité la population à adhérer à cette campagne salvatrice et protectrice "de ces anges que sont les enfants tchadiens". Il a également rappelé l’utilité confirmée de l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides qui ne doit pas être oubliée, y compris chez ces enfants protégés par la SP-AQ qui sera donnée tous les mois pendant 3 jours et durant 4 mois.