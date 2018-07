Tchad : une redoutable espèce de scorpion tuée dans la région de l'Ennedi

Les scorpions appartiennent à la famille des arachnides. Le redoutable scorpion est appelé par les scientifiques Androctonus australis. Cette espèce est dominante autour de la ville de Kalaït, de Fada et d’Amdjarass où des captures ont eu liées en Novembre 2018 par notre équipe de recherche. Ce scorpion, Androctonus australis, est aussi hautement venimeux que son congénère Leiurus quinquestristus. Les deux espèces sont cotées 4/4, donc très toxiques. Leur venin est mortel pour les enfants de moins de 7 ans et les vieilles personnes.



Un scorpion Androctonus australis, couvant ses petits appelés pulls, a été capturé en mai 2018 dans un jardin potager de Kalaït et nous a été envoyé pour identification. Il a autour de lui 55 bébés scorpions.



En cas de piqûre, il faut calmer le malade et l’amener vers le Centre de santé pour une prise en charge avec du sérum antivenimeux déjà disponible au Tchad.



Tous les traitements traditionnels, souvent utilisés, sont inefficaces voire dangereux. Inutile alors de faire un garrot qui peut causer des ischémies, inutiles aussi les scarifications, les ventouses, la pierre-noire, l’eau de javel et l’essence. Il faut éviter de nourrir un envenimé durant 8 à 12 heures de temps afin de prévenir un retour du contenu estomacal vers les poumons lorsque le patient connaît des complications à type de paralysie des muscles digestifs et respiratoire. Des médicaments spécifiques de réanimation peuvent être utilisé en cas d’envenimation grave.



Pour prévenir les piqûres il faut porter des chaussures fermées lors de déplacements, secouer toujours les habits et les chaussures avant de les porter. Éviter de laisser traiter les objets et les habits au sol. Élever des poules, des chats et des hérissons qui sont les principaux ennemis de cette bestiole macabre. Certains produits répulsifs comme l’acide borique et la terre de diatomée peuvent éloigner les scorpions.



Dr Djiddi Ali Sougoudi