Tchad : une refonte du championnat national de football envisagée

Dans un communiqué de presse signé de son vice-président, Nair Abakar, le comité de normalisation de football tchadien informe avoir entrepris une phase de prise de contact avec les joueurs tchadiens et leurs compatriotes évoluant dans les championnats étrangers ainsi que toutes les parties impliquées dans la carrière de ces derniers.



« Une équipe de veille et de supervision sera mise en place pour prendre contact avec ces derniers à travers des appels téléphoniques ou des rencontres physiques », a indiqué le vice-président du comité de normalisation de football tchadien.



L’objectif est de leur présenter le projet sportif mise en place par la commission ad-hoc. « Ce plan repose principalement sur une refonte du championnat national, sur la mise en place des compétitions féminines, sur un programme de développement des catégories des jeunes et bien évidemment que l’ambition de l’équipe première masculine », précise le vice-président. Pour lui, il sera demandé d’adhérer a notre désir de reconstruction en acceptant de défendre nos couleurs nationales lors des compétitions avenir. Le comité de normalisation souhaite a travers cette démarche consulter les tchadiens et la diaspora afin de donner à notre pays la place qui lui revient dans le concert du football mondial.



D'après le comité de normalisation du football tchadien, cette démarche est relative à son ardent souci de bâtir une équipe nationale ambitieuse et compétitive.