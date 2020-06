Tchad : une relecture des offres de formation à l'Université Adam Barka

L'Université Adam Barka d'Abéché organise depuis mercredi matin un atelier de relecture des offres de formation adaptées au système Licence-Master-Doctorat (LMD), couplé à la formation sur le système informatisé de gestion de la scolarité et des jurys des examens.



C'était dans les locaux de ladite université à l'attention des enseignants chercheurs de l'UNABA. L'atelier de deux jours a pour objectif de procéder à la présentation du schéma conceptuel du nouveau système et d'échanger avec les enseignants et les professionnels du système LMD afin de réunir les éléments nécessaires à la conception et à la mise en réseau de ce nouveau système.



Le président de l'UNABA, Pr. Mahamat Seïd Ali, a relevé que la maitrise du système LMD répond aux exigences du CAMES. Il a aussi ajouté que désormais, l'UNABA a adopté un système de réseautage pour un travail rapide et bien fait.