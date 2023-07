Tchad : une rencontre citoyenne à Krim Krim gouvernance et participation électorale

Le 25 juillet, le préfet du département de Guéni, Moussa Dassidi, a présidé la cérémonie d'ouverture d'une assemblée publique communautaire à Krim Krim.



Cette initiative a été organisée par le Centre d'Études et de Recherche sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED). Elle s’adresse aux leaders d'associations, aux groupements, aux responsables religieux, ainsi qu'aux autorités administratives et traditionnelles. L'objectif de cette activité est de renforcer la capacité citoyenne, pour une transition inclusive et pacifique au Tchad.



La séance, animée par le directeur général du CERGIED, le Dr Maoundonodji Gilbert, vise à renforcer les capacités des groupes marginalisés, des femmes et des personnes vivant avec un handicap, afin que leurs points de vue soient pris en compte dans le processus de transition.



Le maire de la ville de Krim Krim, Peuryo Timothée, a exprimé sa gratitude envers le CERGIED, pour avoir choisi sa commune pour cette activité, soulignant l'importance de sensibiliser les populations sur le processus de transition, et l'inscription sur le fichier électoral.



Le directeur général du CERGIED, Dr Maoundonodji Gilbert, a présenté son organisation et a souligné que le projet de renforcement de la participation citoyenne, pour une transition inclusive, est mis en œuvre avec le soutien de l'Institut de Républicain International.



Cette initiative vise à contribuer à la pacification du pays, en encourageant une participation citoyenne active.



Suite aux travaux, les participants ont émis plusieurs recommandations. Ils ont appelé le gouvernement à fournir des moyens de sensibilisation, à toutes les couches de la population, à impliquer davantage les femmes dans la sensibilisation et le processus de vote, à mettre des moyens de déplacement à la disposition des personnes handicapées pour faciliter leur recensement et leur participation au vote, ainsi qu'à impliquer les jeunes dans la gestion des affaires publiques et à promouvoir l'équité sociale.



Les autorités locales ont également été invitées à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, à encourager les populations à voter massivement lors des échéances électorales futures, afin de choisir les leaders adéquats pour les postes appropriés. Le préfet Moussa Dassidi a promis de transmettre ces recommandations aux instances concernées à l'issue des travaux.