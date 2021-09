Tchad : une rencontre de plaidoyer sur le vivre ensemble à Abéché

Le 3ème adjoint au maire de la ville d´Abéché Daoud Doungous Taguilo a présenté ce mercredi à Abéché, une rencontre de plaidoyer organisé par l´Association Etoiles des Jeunes d´Abéché pour la culture et le développement. C'est la salle de réunion de la commune d´Abéché qui a servi de cadre à ses assises. Cette rencontre a regroupé les délégués d´arrondissements, les chefs des quartiers et les leaders religieux.



Le but de cette rencontre entre dans le cadre du projet de sensibilisation sur la culture de la paix, l´engagement civique et électoral dans la ville d´Abéché. Le président de l´Association Etoiles des jeunes d´Abéché pour la culture et le développement Hassan Abdoulaye Hassan a précisé que les propositions qui sortiront de cette rencontre, constitueront un canevas pour son organisation afin de mieux mener ses activités de sensibilisation sur la cohabitation pacifique.



Ouvrant la rencontre, le 3ème adjoint au maire d´Abéché a sollicité l'implication de toutes les couches socioprofessionnelles, pour que la cohabitation pacifique et le vivre ensemble soient un comportement de tous les fils et filles du Tchad. Dans les échanges, les participants ont préconisé plusieurs pistes de travail afin de permettre à l´Association de faire la campagne de sensibilisation dans le temps imparti. Il faut rappeler que ce projet a une durée de 3 mois et financé par l´Institut Républicain International (IRI).