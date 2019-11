Tchad : une rencontre entre le gouvernement et le patronat sur le climat des affaires

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu mercredi une réunion axée sur l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Le patronat et des membres du gouvernement ont pris part à la rencontre.



Les participants ont échangé sur les perspectives économiques et les conditions d’exercice des grandes entreprises au Tchad.



"Nous sommes des partenaires du gouvernement. On est là, à négocier. A chaque fois quand il y a un problème, on amène au niveau du ministre ou au niveau du gouvernement, ou plus haut. Maintenant on est au niveau du ministre d'Etat. On trouve des solutions. Il faut parler. Quand on parle, on trouve toujours des solutions. Ça fait déjà pratiquement deux ans ou trois ans qu'on es entrain de parler. On est arrivés à ce niveau là", a affirmé le président du Conseil national du patronat tchadien (CNPT), Bichara Doudoua.



Le ministre d’Etat, Kalzeubé Payimi Deubet a salué "l’esprit du dialogue et de consensus" entre le gouvernement et les grandes entreprises établies au Tchad.



"Cette bonne entente va perdurer", soutient M. Bichara Doudoua qui a fait part du soutien total du patronat à la politique incitative du gouvernement tendant à encourager les investissements privés.