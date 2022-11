Tchad : une réorganisation des services et de leur fonctionnement à la Présidence

La Présidence de la République est structurée autour d'un secrétariat général, d'un cabinet civil, d'un état-major particulier, d'un cabinet particulier et des structures relevant de l'autorité directe du président de la République.



Le cabinet particulier remplace le secrétariat particulier. Il gère les dossiers réservés et les affaires privées du chef de l'État. Le cabinet comprend le médecin personnel du chef de l'État, la direction de l'hôtellerie, la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage aux lieux Saints de l'Islam, la direction d'exploitation de la flotte présidentielle, les domaines réserves et le service du parc VIP.



Un émissaire spécial du président de la République auprès de la population est chargé de mener, auprès de la population, toute mission spéciale à lui confiée par le Président de la République.



Un porte-parole de la Présidence est chargé d'assurer, en étroite collaboration avec le directeur général de la communication, l'information du public sur les actions du Président de la République et les activités de la Présidence.