Tchad : une retraite spirituelle de l'AEPT organisée à Kelo

L'Assemblée Évangélique de Pentecôte du Tchad, de la province de la Tandjile et des Logones, a organisé une retraite spirituelle de fin d'année du 06 au 08 janvier 2023 à Kelo.



Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général de la commune de Kelo, Djona Sabiou, représentant le préfet du département de la Tandjile Ouest.



Cette retrouvaille des pentecôtistes a été placée sous le thème "le baptême du Saint-Esprit et du feu". Elle a regroupé les adhérents des provinces de deux Mayo Kebbi, de la Tandjile et de Ndjamena.



Ouvrant la cérémonie, le révérend pasteur Degleo Madei Benoît, vice-président national de l'AEPT et responsable de la paroisse Tandjile-Logone, a fait savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui c'est le moment de se repentir, d'oublier le passé et de forger le futur dans la paix.



Lançant officiellement la rencontre, le secrétaire général de la commune, Djona Sabiou, pour sa part, s'est dit fier que la ville de Kelo accueille cet évènement.