Tchad : une retrouvaille pour célébrer le 31e anniversaire du Viva RNDP à Kelo

Cette célébration a rassemblé les militants, sympathisants et invités de marque, y compris les chefs traditionnels et les responsables d'autres partis politiques.



Le président du comité d'organisation, Kakesse Kadere Patrice, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant de faire l'éloge de la jeunesse du parti Viva RNDP.



Le président de la sous-fédération de la Tandjile Ouest, Kemessian Elias Tokyo, a quant à lui souligné que le Viva RNDP est un parti rassembleur qui a formé de nombreux cadres tchadiens et continue toujours à en former. Il a remercié Housna Isabelle Kassire pour son engagement en faveur de la réussite de cette fête et a plaidé auprès du gouvernement de transition pour que Housna soit maintenue dans le gouvernement aussi longtemps que possible.



La célébration s'est terminée par un cocktail.