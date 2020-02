Tchad : une réunion d'évaluation sur les régies financières à la Présidence

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeube Payimi Deubet, a tenu mercredi une réunion d'évaluation sur les régies financières.



La réunion a eu lieu en présence des ministres et responsables administratifs concernés.



"L’état des recettes et des dépenses au niveau central, provincial et dans les représentations diplomatiques a été passé en revue par le ministre des Finances et du Budget", selon la Présidence.



"La maitrise des recettes et des dépenses publiques conditionne l’atteinte des objectifs que se fixe le gouvernement à travers la loi des finances", a déclaré Kalzeubet Payimi Deubet.



Les tendances financières du mois de février sont jugées "globalement positives avec des efforts à faire par endroit", selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



S'agissant de l'épidémie du coronavirus et de son impact sur les exportations et importations, le ministre Tahir Hamid Nguilin, a expliqué qu'il y a des mesures de cantonnement des bateaux pour une période de deux semaines au port de Douala.



Selon lui, cela n’a pas encore impacté le cours du pétrole d’où provient une partie des recettes de l’Etat.