Tchad : une réunion de sécurité s’est tenue à Mao

Le 16 septembre 2024, le gouverneur du Kanem, le contrôleur général Issaka Hassan Jogoï, a présidé la réunion hebdomadaire de sécurité en présence des acteurs concernés.



L'objectif principal de cette rencontre était de dresser un état des lieux de la semaine écoulée, tout en formulant des suggestions constructives.



Cette réunion a été centrée sur plusieurs points cruciaux, notamment : la sécurité des personnes et de leurs biens, la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs durant cette saison abondante, la gestion des animaux dans la ville de Mao, ainsi que la collaboration entre les chefs traditionnels et religieux et les forces de l'ordre, pour garantir la sécurité de l'ensemble de la population.



Le gouverneur Jogoï a salué les efforts déployés par les forces de l'ordre, tout en les encourageant à intensifier leurs actions afin d'assurer une sécurité optimale pour la population.