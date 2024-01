Tchad : une semaine culturelle et sportive lancée à l'Université Adam Barka d'Abéché

Dr Ningatoloum Clautin, directeur des ressources humaines et chef du service des affaires générales de l'UNABA, s'est félicité de l'organisation de cette semaine culturelle. Il a rappelé que la journée de samedi est traditionnellement dédiée aux activités culturelles à l'UNABA et a encouragé les étudiants à équilibrer leurs loisirs et leurs études en prévision des examens à venir.



Le troisième adjoint au maire Daoud Doungous Taguilo, lors du lancement des activités, a salué l'initiative de la Chambre des Délégués de l'UNABA, qui favorise la familiarisation et la connaissance mutuelle entre étudiants venus de diverses régions du pays. Il a exhorté les étudiants à promouvoir la culture de la paix et le vivre ensemble pour que les activités se déroulent sans incident. La cérémonie de lancement a été agrémentée par des interprétations musicales, des danses et des poèmes.