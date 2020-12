Tchad : une semaine culturelle sur la cohabitation pacifique lancée à Am-Timan

Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune a lancé ce samedi 12 décembre la semaine culturelle initiée par le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) d'Am-Timan.



La semaine culturelle sur la cohabitation pacifique est rendue possible grâce à l'appui financier du projet DIZA-Est mise en oeuvre par ACRA et AJRPS. Cette initiative du CLAC est une occasion créée par le Centre de Lecture pour promouvoir le brassage entre les jeunes et permettre l'échange entre les différentes communautés.



Le directeur du CLAC, Laoumaye Laohoreu Noël, déclare qu'à travers cette semaine culturelle, la participation des citoyens permettra des échanges qui aboutiront certainement à une prise de conscience sur la nécessité du vivre ensemble.



Pendant la semaine culturelle plusieurs activités seront réalisées notamment des conférence-débats, des productions théâtrales, des danses traditionnelles et modernes, des jeux-concours, etc.



Toutes les thématiques de ces activités sont relatives à la cohabitation pacifique, aux dialogues et à la culture de la paix pour instaurer le vivre ensemble au sein du département de Bahr-Azoum.



Le préfet dudit département, Mahamat Nour Ali Saboune, au nom du gouvernement, a remercié les partenaires qui ont apporté un appui financier pour rendre effective la mise en oeuvre de ces initiatives qui contribueront à la paix et la cohabitation pacifique.



Pour le lancement de sa semaine culturelle, le CLAC a organisé une formation sous le thème : “cohabitation pacifique, dialogue et culture de la paix”. 36 participants ont bénéficié de cette session qui s'est déroulée à la salle de formation du Centre de lecture.