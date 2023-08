Tchad : une semaine de collecte de comprimés en soutien aux réfugiés soudanais

Le 8 août 2023, l'Association Tchad Notre Pays (ATP) a lancé une campagne mondiale de collecte de fonds à la Centrale Pharmaceutique d'Achats (CPA), sous le thème : « Aidons les Réfugiés Soudanais avec 1$ ».



L'objectif principal de cette initiative est de sensibiliser et de mobiliser la communauté autour d'une cause qui revêt une grande importance.



Mme Mouna Kallimi Sougui, présidente de l'Association Tchad Notre Pays (ATP), a souligné que la situation des réfugiés et déplacés soudanais est préoccupante. Ayant fui leur pays à la recherche de sécurité, et d'un avenir meilleur, ils ont tout laissé derrière eux : leurs maisons, leurs familles et leurs espoirs.



Elle a rappelé qu'il est de leur devoir, en tant que professionnels de la santé, et en tant qu'êtres humains, de leur tendre la main et de leur apporter de l'aide. Cette semaine de collecte représente pour elle une occasion concrète de démontrer leur solidarité agissante, pour améliorer la situation de ces personnes.



Sur un autre plan, elle a souligné l'importance de cette initiative pour rappeler que la communauté est unie et prête à se mobiliser pour le bien-être d'autrui. Elle a également mis en avant la possibilité d'apporter un éclat d'espoir dans la vie de ces réfugiés et déplacés soudanais, en leur offrant un geste d'humanité au milieu de leur situation difficile.



Par ailleurs, elle a appelé à l'action collective pour faire la différence.



De son côté, le directeur général adjoint/PCA-Tchad, Nang-Yade Ngamyngar Rtchard, a exprimé sa reconnaissance envers l'initiative de Mouna Kallimi Sougui. Il a souligné que le projet de collecte de fonds, à travers un don de 1$, revêt une importance significative pour venir en aide aux réfugiés et déplacés soudanais sur le territoire tchadien.



Au nom de la Centrale Pharmaceutique d'Achats, et en son nom personnel, ainsi que celui du ministère de la Santé publique, il a mentionné la contribution en comprimés mobilisés pour soutenir cette cause louable. Il a salué l'effort de l'ATP et a invité d'autres associations à suivre cet exemple en ouvrant leur cœur, et en donnant généreusement pour un monde meilleur.



En somme, cette semaine de collecte de comprimés témoigne de la solidarité envers les réfugiés et déplacés soudanais et illustre l'importance de l'action collective pour apporter un soutien concret et nécessaire à ceux qui en ont besoin.