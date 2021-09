Tchad : une série de recommandations à l'issue d'un diagnostic du secteur des transports

Parmi les recommandations, l'on note : une large sensibilisation des acteurs à travers les médias et les supports de communication, l'implication des acteurs dans l'élaboration des textes en matière des transports afin d'éviter les inadaptations, la réactualisation des stratégies des transports et de la sécurité routière, l'élaboration d'une loi d'orientation en matière des transports.



Les participants à l'atelier ont également suggéré de créer une synergie d'action entre les institutions en charge du transport, mettre en place un comité de veille juridique inter-ministériel pour la mise à jour régulière des textes et leur harmonisation, créer une caisse d'assistance aux victimes d'accidents de la voie publique, réactualiser et redynamiser les techniques des tests des candidats au permis de conduire, mettre en place un cadre chargé de l'élaboration des textes pour la gestion des transports en cas de pandémie et de catastrophes naturelles, renforcer les capacités des différents acteurs sur l'applicabilité des textes en vigueur, réactualiser les stratégies nationales des transports et de la sécurité routière, instaurer dans les programmes d'enseignement le Code de la route dès le primaire et faciliter la création des sociétés de transport interurbain.



"Ce cadre d'échanges d'information et d'expérience pourrait à terme contribuer à une plus grande responsabilisation de chaque participant et acteur du secteur", a déclaré Fatimé Goukouni Weddeye, ministre des Transports et de la Sécurité routière. Elle appelle à prendre les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnelles les conclusions et les recommandations.



La ministre a assuré que "le secteur des transports demeure, pour l'État tchadien comme pour l'ensemble de ses partenaires, un domaine d'action-clé dans les efforts communs pour réduire la pauvreté au Tchad".