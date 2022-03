Tchad : une session d’échange avec les acteurs socio-politiques et leaders communautaires s’est tenue à Doba

Le Centre diocésain de formation permanente de Doba a servi de cadre ce mardi 22 mars 2022, à une session d’échange avec les acteurs socio-politiques et leaders communautaires.



L’importance du Dialogue national inclusif et celle de l’adoption d’une politique nationale des droits de l’homme, sont au centre de cette rencontre d’échange organisée par le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme. Cette session intervient dans le cadre du projet d’appui à une transition apaisée, soutenu par le Fonds de la consolidation de la paix des Nations Unies.



Pour Alvine Benfa du Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme au Tchad, l’objectif de ces échanges est de promouvoir les droits de l’Homme et plaider à ce qu’ils soient au centre des discussions du Dialogue national inclusif et que les recommandations qui en résulteront, puissent mettre l’accent sur ces aspects et mises en œuvre.



Par ailleurs, Alvine Benfa a rappelé qu’en dehors de ces buts, il est également question de recueillir les avis de ces acteurs socio-politiques et leaders communautaires sur la problématique des droits de l’Homme dans la province du LOR.