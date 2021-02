Tchad : une session du conseil municipal de Moundou annulée par arrêté préfectoral

Le conseil municipal de la commune de Moundou a annoncé mercredi que sa session extraordinaire, prévue le même jour, a été annulée par arrêté du préfet du département de Lac Wey pour non respect de la Loi. Il déplore un comportement anti-démocratique et interpelle le ministre de l'Administration du territoire, afin qu'il "prenne ses responsabilités immédiatement pour éviter le chaos à la mairie de Moundou".



Les conseillers communaux veulent se pencher sur des "manoeuvres obscures mises en place" pour "piller les biens" de la commune, à travers des "marchés fictifs" et "contrats non autorités". Ils estiment que la tenue de la session extraordinaire "mettra à nue" des personnes impliquées dans des malversations.



Le 12 janvier 2021, l'Inspection générale d'État a dilligenté une mission de contrôle et de vérification des contrats de panneaux solaires. Trois jours plus tard, le maire intérimaire Nédiao Djingambaye et le secrétaire général Mbairam Alladoum ont été suspendus.



La semaine dernière, les deux hommes ont finalement été acquittés par la justice. Leur avocat Me. Mog-Nan Kembetiade a dénoncé jeudi des erreurs de procédures.