Tchad : une société émirati va construire une centrale solaire de 400 MW

Un accord de construction d'un parc photovoltaïque (énergie solaire, Ndlr) d'une capacité de 200 à 400 MW a été signé par la compagnie Émirati basée à Dubaï Almaden Emirates Fortune Power LLC et le ministère tchadien du Pétrole et de l'Énergie, a annoncé la Présidence de la République.



La cérémonie de signature du contrat s’est déroulée samedi dernier en présence du chef de l'État. La société émiratie était représentée par son président, M. Ghanem Al Mazrouei et son directeur Exécutif, M. Anwar Madjid Hussein, tandis que le ministre du Pétrole et de l’Énergie, M. Boukar Michel, a représenté le Tchad.



Cette production d'énergie pourra alimenter plusieurs milliers de foyers tchadiens.



L’énergie solaire photovoltaïque transforme le rayonnement solaire en électricité grâce à des cellules photovoltaïques intégrées à des panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou posés sur le sol. L’électricité produite pourra être utilisée sur place ou réinjectée dans le réseau de distribution électrique.



La puissance de production envisagée pour cette centrale demeure n'use pas de toutes les potentialités du Tchad dans le domaine. La production mondiale de photovoltaïque représentait environ 230 GW dans le monde en fin 2015.