Tchad : une stratégie nationale pour le développement de l'enseignement supérieur

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. David Houdeingar, a lancé mercredi au Musée national, un atelier de validation du document de stratégie nationale de développement de l'enseignement supérieur.



Le document soumis à validation des acteurs du système de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, est l'aboutissement d'un long processus qui aura duré deux ans et organisé en plusieurs étapes, a indiqué le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur, Mahamat Seid Farah.



Le 18 juin 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur a sollicité un financement de la Banque mondiale pour réaliser un diagnostic de l'enseignement supérieur au Tchad. À partir d'un état des lieux détaillé et actualisé, des experts ont passé en revue et analysé au peigne fin tous les problèmes qui entravent le développement du système.



La validation consensuelle du diagnostic a ouvert la voie à l'élaboration de la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, seconde étape du processus qui a fait l'objet d'échanges et de concertations élargies aux acteurs clés du système.