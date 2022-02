Tchad : une stratégie provinciale de développement pastoral au Salamat

Venus des trois départements de la province, les participants vont échanger durant trois jours sur la stratégie provinciale de développement pastoral. Cette stratégie met en lumière la nécessité de mener une réflexion afin de créer un cadre stratégique fédérateur intégrant plusieurs domaines et thématiques.



Le délégué provincial de l'élevage, et des productions animales du Salama,t Mahamat Bichara Saleh, a demandé aux participants d'être attentifs pendant l'atelier. Lors de son intervention, le secrétaire général technique de l'organisation professionnelle à la plateforme pastorale du Tchad, Acherif Hamid Zagalo, notifie que la stratégie prendra en compte les réalités du Salamat pour l'avenir du secteur pastoral dans la province.



Ouvrant l'atelier, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a précisé que l'accélération de la croissance économique nationale dont le moteur repose sur l'agriculture et l'élevage, passe obligatoirement par un investissement sur le secteur rural. Il a ajouté que l'État a mis en place des stratégies permettant d'augmenter les productions agro-pastorales.