Tchad : une suspension polémique du directeur de la télévision publique

La révocation du directeur de la télévision nationale tchadienne Hassan Guédalla Mahamat par le ministre de la Communication est un combat politique. C'est ce qu'a affirmé le président du parti les Transformateurs, Dr. Masra Succès.



Il y a quelques jours, le ministre de la Communication a signé un arrêté pour révoquer le directeur de la télévision nationale pour manquements graves.



Cet acte a indigné plusieurs responsables de partis politiques de l'opposition et des associations de la société civile.



Le malheur de Hassan Guedalla Mahamat est d'avoir diffusé pendant une minute sur les ondes de la Télé Tchad, le point de presse du parti les transformateurs sur les 20 propositions pour un nouveau départ en 2020, a affirmé Docteur Masra Succès qui dit ne pas comprendre pourquoi des médias de l'État dont tous les citoyens contribuent au fonctionnement, soient à la cause d'un seul parti politique dont on diffuse toutes les images au plus petit détail. “C'est injuste”, a-t-il conclu.