Tchad : une "synergie d'action" pour préserver la biodiversité (ministre environnement)

La communauté internationale a célébré ce 22 mai la journée mondiale de la biodiversité. A cette occasion, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, Sidick Abdelkérim Haggar a fait une déclaration. "Cette journée est importante pour rappeler la biodiversité et les actions menées pendant 25 ans. Le Tchad a l'instar des autre pays célèbre cette journée mondiale placée sous le thème "25 actions au service de la biodiversité". Ce slogan appelle tous les acteurs à une synergie d'action pour la protection de la nature et de l'environnement contre la pollution", selon le ministre en charge de l'environnement.



Cette journée offre l'opportunité de présenter les progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité a l'échelle nationale ainsi que mondiale. Il s'agit aussi pour les organisateurs de mobiliser les différents acteurs et le grand public afin de veiller à la protection des ressources naturelles, et la préservation de l'environnement. 25 ans d'actions pour la biodiversité pour le Tchad est insuffisant et cela peut s'expliquer car le pays s'étend sur une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés.