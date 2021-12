Tchad : une table ronde intergénérationnelle sur les enjeux d'une transition apaisée

L'association Action des partenaires pour l'appui au développement APAD, en collaboration avec la Plateforme des associations des jeunes pour la paix durable au Tchad (PAJEPAD), organise une table ronde intergenerationnelle sous le thème : "enjeux de la participation des organisations des sociétés civiles (OSC) au processus de la transition politique apaisée au Tchad ", ce 15 décembre 2021 à la Maison de quartier de Walia.



La table ronde est pilotée par un modérateur et composée de quatre panelistes : Barka le Roy, kemba Didah Alain, Mahamat Ahmat Taha et Yamadjé Sotinan.



Les panelistes ont exprimé différents points de vue. Pour Yamadjé Sotinan, secrétaire général adjoint de la commune du 9ème arrondissement, ce qui est important en cette période de transition c'est de dialoguer, de s'entendre pour la paix. Il demande aux citoyens d'être honnêtes et respectueux.



Kemda Djidah Alain, coordonateur du Mouvement citoyen tchadien, estime que le décès du président Idriss Deby a donné l'occasion au Conseil militaire de transition (CMT) de faire un coup d'État suite au désistement du président de l'Assemblée nationale.



L'ex-président de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), Barka Le Roy, souligne que cette transition est inclusive et que la prise du pouvoir par le CMT est due à la vacance du pouvoir. Barka rajoute que l'avenir du Tchad d'aujourd'hui dépend de la réussite de cette transition.



Le dernier intervenant Mahamat Ahmat Taha, président de la Plateforme, s'interroge sur le problème réel de la jeunesse. Pour qu'elle soit écoutée, il estime qu'elle doit adhérer à des partis politiques ou à des organisations de la société.