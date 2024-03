Tchad : une table ronde sur la question féminine organisée à ambassade États-Unis

À l'occasion de la Journée internationale de la femme (JIF), l'ambassade des États-Unis au Tchad, en collaboration avec l'association des femmes pour le dynamisme citoyen au Tchad, a organisé ce mardi 05 mars, une journée d'échanges autour de « l'implication et la participation des femmes et des associations féminines dans le processus électoral ».



Au cours de cette rencontre avec Alex Laskaris, l'ambassadeur américain, des échanges sur l'indépendance et la gestion politique de la nation, ont été débattus par Elyse Loum, conseillère nationale de transition et co-fondatfice de CELIAF, l'écrivaine et chanteuse Sobdibé, et aussi Madjiliem Alphonsine, de l'association des femmes pour le dynamisme citoyen (ASFDYC).