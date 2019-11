TCHAD Tchad : "une tentative de récupération politique" après la mort de Bonheur, selon la CASAC

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Novembre 2019 modifié le 7 Novembre 2019 - 06:37





Le président de la Coalition des associations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC) Mahmoud Ali Seid, a condamné mercredi, au cours d'un point de presse, l'acte qui a couté la vie au jeune Mateyan Bonheur, fauché lundi par des tirs d'un garde du corps assurant la protection du président de l'Assemblée nationale. Il a estimé que cet acte aurait pu être évité.



La CASAC se dit "outré, débouté, voir même stupéfait par le comportement de certains de nos compatriotes, qui voient dans toute action ou situation heureuse ou malheureuse, de la récupération". Elle demande "l’arrêt de ce comportement irresponsable, irrationnel."



Elle appelle les acteurs de la société et de l’espace politique à être "responsables, cohérents et à mettre au devant les intérêts supérieurs de la Nation."



"Je demande à la jeunesse de changer. (...) Ceux qui regardent le passé et le présent ne peuvent que louper le futur. On n’a pas le droit de louper le futur", indique Mahmoud Ali Seid.



L'association se félicite de la "mise en œuvre effective de l’état d’urgence dans les trois provinces en vue de rétablir l’autorité de l’état et de ramasser des milliers d’armes de guerre détenues illégalement par des populations."



Elle "encourage les forces de défense et de sécurité et leur demande de redoubler d’efforts, d’aller jusqu’au bout."

Le président de la CASAC rappelle que "depuis quelques années, notre pays le Tchad, vit dans une paix et une stabilité, dans un océan de turbulence. Le Tchad est entouré par plusieurs foyers des tensions, caractéristiques de l’insécurité ambiante au Sahel."



"La triste réalité que la CASAC constate régulièrement, un bon nombre de politiciens et d'acteurs de la société civile essaient chaque jour d’offrir l’occasion aux ennemis de notre pays pour que le Tchad se déstabilise. La paix à laquelle nous aspirons est très importante et sa préservation l’est tout autant. A cet effet, nous devrions conjuguer nos efforts pour mettre en place une synergie pour conserver cette paix qui règne aujourd’hui dans notre pays. Mais certains vendeurs d’illusion, sous des prétextes fallacieux versent régulièrement leur venin sur la toile en jetant l’opprobre sur leur propre pays, sur leurs propres compatriotes", relève-t-il.



"Leur seul objectif, c’est d’assouvir leur intérêt bassement matériel et mesquin", ajoute-t-il.



Mahmoud Ali Seid estime que "certains d’entre eux font de la politique par effraction car je ne m’embrasserais pas des précautions oratoires pour les qualifier d’Hommes aux mentalités douteuses (...) Nous vivons dans un pays de droit, il y a des actes juridiques qui régissent notre pays. Aucun quidam ne pourra passer outre les textes fondamentaux pour s’autoproclamer opposant ou bien s’autoproclamer président d’un parti politique quelconque. Ces partis n'ont public que la toile. Et vous savez la toile est parfois une poubelle où toute personne saine ou malsaine viendrait cracher tout ce qui lui passe dans la tête."





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'accord pour un retour au calme à Miski salué Tchad : interpellé par les députés, le ministre du Pétrole dénonce des "injures" أبرز عناوين صحيفة الوحدة إنفو ليوم 06نوفمبر 2019م Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)