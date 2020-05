Tchad : une tornade fait des victimes et dégâts dans le département de Gagal

Des quartiers du village Mandakouti, dans le département de Gagal, province du Mayo Kebbi Ouest, ont été touchés par une tornade, dimanche aux environs de 16 heures.



L'intempérie a fait un mort et sept blessés dont un grave. Des dégâts matériels sont également constatés : une quarantaine de maisons détruites et cases endommagées, ainsi que 65 sacs de céréales détruits par les eaux.



La pluie et les vents violents ont entrainé le déracinement d'arbres.



Les victimes qui sont dans une zone isolée dans la brousse de Gagal ne savent à quel saint se vouer. Le désespoir s'installe dans ce village sinistré.



La saison des pluies vient de signaler son arrivée avec des dégâts incalculables.