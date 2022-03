TCHAD Tchad : une trentaine d’officiers des forces de sécurité outillés en droits de l'homme

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 22 Mars 2022



C’est à travers un atelier de formation qui a pour objectif principal de créer un vivier de talents et un pool de formateurs en droit international des droits de l'homme et des violences basées sur le genre, au sein des grandes académies et écoles de formation des Forces de sécurité tchadiennes.



Le bureau pays du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme, à travers son projet FSI, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, et le ministère de la Justice, chargé des Droits humains, organise du 22 au 25 mars 2022, un atelier de formation des formateurs en droit international des droits de l'homme, y compris les violences basées sur le genre, au profit des officiers des forces de sécurité intérieure au Tchad, à l'hôtel Ledger Plaza de N'Djamena.



Le représentant du Haut-commissaire aux Droits de l'Homme au Tchad, par ailleurs chef du bureau pays du HCDH/Tchad, a indiqué que cet atelier de formation, a pour objectif principal de créer un vivier de talents et un pool de formateurs en Droit international des Droits de l'homme y compris les violences basées sur le genre, au sein des grandes académies et écoles de formation des FSI (Forces de sécurité intérieure) tchadiennes. Ces derniers seront capables à leur tour, de restituer les enseignements dispensés, dans le but de renforcer les capacités des FSI sur le respect des Droits de l'homme dans leurs activités professionnelles quotidiennes.



Selon chef du bureau pays, le projet FSI est un projet régional qui bénéficie du financement de l'Union européenne jusqu'en 2023. Il couvre trois pays du Sahel, à savoir, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le projet FSI s'intéresse aux forces de sécurité intérieure, et il vient compléter le projet d'appui à la force conjointe du G5 Sahel, dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.



Il s'inscrit dans la même logique de mener des actions communes dans les pays ci- dessus cités, faisant face aux défis sécuritaires similaires, dit-il. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, chargé des droits humains, Mahamat Saleh Ben Biang, représentant le ministre de la Justice, a relevé que, depuis de longues années, le Tchad est confronté au problème de sécurité, engendré par les groupes armés non étatiques, y compris les groupes terroristes.



Le représentant du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Abdoulaye Tahir, par ailleurs, directeur de la Coopération et du Programme RSPI, a pour sa part, souligné que ce cette formation vise à renforcer les capacités des participants. Cette activité témoigne à suffisance de l'excellente collaboration qui existe entre le gouvernement de la République du Tchad et l'ensemble du système des Nations-Unies, ainsi que les différentes structures qui œuvrent au quotidien dans le domaine des droits humains au Tchad.



Enfin, Abdoulaye Tahir a rappelé que le projet de renforcement des capacités des éléments des FSI, mis en œuvre par le bureau du HCDH Tchad, et financé par l'Union européenne, s'inscrit dans la vision du président du Conseil Militaire de Transition, celle de faire du Tchad, un pays de paix, de sécurité et de développement.







